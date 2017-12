Sportcentrale: 1 decibel te hard, 3.000 euro boete

In die week speelde het Groesbeekse orkest The Moonlights dagelijks op het terras van het café aan de In de Betouwstraat.



De bezwaren die het echtpaar Meijers tegen de boete hadden aangetekend, zijn dinsdag door de gemeente Nijmegen van tafel geveegd. ,,3.000 euro, daar moeten we een omzet van 9.000 euro voor draaien'', reageert Jeannet Meijers boos en teleurgesteld. ,,Voor ons is dat bijna een maandinkomen. Ik kan dat niet in één keer betalen. Ik zal vragen of het in termijnen kan.''