Myrna maakt haar eigen ontwerpen: ‘Een tatoeage is een kunstwerk: je hebt iets op je hart en dat vertaal je in een beeld’

Met video Af­scheid van verouderd Dekkers­wald - maar wel jammer van de hertjes

GROESBEEK - Het sanatorium voor tbc-patiënten op terrein Dekkerswald in Groesbeek is verleden tijd. Vrijdag verhuisden de laatste negen patiënten naar een fonkelnieuw gebouw aan de rand van het terrein van het Radboudumc in Nijmegen.

27 mei