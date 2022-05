Na weekend vol drank- en drugsrijders in Gelderland: ‘Meer aandacht nodig van rijscholen’

Politie haalt 45 bestuur­ders onder invloed van alcohol of drugs van de weg in één weekend: ‘Niet uitzonder­lijk’

NIFTRIK - 45 automobilisten die onder invloed waren van alcohol of drugs, zijn dit weekend tussen vrijdagavond en zondagochtend van de weg gehaald in Gelderland. Een Pool (43) maakte het volgens de politie wel heel bont: een blaastest wees uit dat hij vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

8 mei