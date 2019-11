Nat en druk: lange files tijdens ochtendspits op A50, A12, A2 en A73

In Nijmegen komt toch géén stop op verkame­ring

27 november NIJMEGEN - In Nijmegen komt geen stop op het splitsen van woningen in kamers voor kamerbewoning. Een voorstel van de oppositiepartijen PvdA en Stadspartij DNF een jaar lang geen vergunningen voor verkamering af te geven, kon woensdagavond nét niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.