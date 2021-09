Natte zomer: boeren kunnen maïs niet op tijd van het land halen

Eerst was er niets, en nu plots drie kermissen tegelijk: ‘Hier komt jeugd, dáár komen volwasse­nen bier drinken’

27 september MALDEN - Het weekend waarin de 1,5 metermaatregel verdween, was ook het weekend van de comeback van de kermissen. In deze regio was het zelfs op drie plaatsen tegelijk feest. In Milsbeek, Malden en Heumen.