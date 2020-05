Nazorg in de klas: impact gasexplosie kun je niet wegstoppen

FNV kwaad over ‘machtsmis­bruik’ door horecaty­coon Oubaha: ‘Hij legt het probleem bij het personeel neer’

18 mei De manier waarop horecaondernemer Khalid Oubaha zijn personeel onder druk zet om per 1 juni vrijwillig op te stappen, is machtsmisbruik. Dat zegt Edwin Vlek van de FNV Horecabond. ,,Wie betaalt, bepaalt. Maar Oubaha laat zijn personeel geen keuze. Nee zeggen is geen optie.”