NEC-fan Marcel Boekhoorn is niet zomaar baas van ‘zijn’ club

1. Marcel Boekhoorn en NEC, hoe zat het ook alweer?

De Nijmeegse miljardair groeide op onder de rook van de Goffert en kwam van kinds af aan al bij NEC. Nog altijd is Boekhoorn fan van de Nijmeegse volksclub. Daarnaast is hij aandeelhouder en investeerder.



Al jaren gaat het gerucht dat Boekhoorn, die in 2018 warenhuisketen Hema opkocht en ook eigenaar is van Ouwehands Dierenpark, NEC gaat overnemen. Zelf ontkent hij dat. Zo zei de Nijmegenaar drie jaar geleden in deze krant ‘dat nooit te doen’: ,,Ik vind: een voetbalclub is van de gemeenschap. Daar moet je met je poten van afblijven.”



Toch staken deze week wederom de geruchten de kop op. Hardnekkiger dan ooit tevoren.

2. En?

Niets van waar, klinkt het wederom uit alle geledingen. Boekhoorn laat bij monde van een woordvoerder weten ‘geen idee te hebben waar het verhaal vandaan komt’ en ook Wilco van Schaik, directeur van NEC, verwijst het gerucht naar het rijk der fabelen.

3. Maar waar rook is, is vuur?

Klopt. Vorige week circuleerde in diverse appgroepen een recente foto van Boekhoorn en oud-NEC-voorzitter en collega-investeerder Hans van Delft. Naar verluidt spraken beide heren met elkaar over de overname van het aandelenpakket van Van Delft.



De twee zijn vooralsnog niet tot een overeenstemming gekomen, klinkt het inmiddels. De woordvoerder van Boekhoorn bevestigt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden, maar wil niet ingaan op de details: ,,Wel hebben ze het gehad over de toekomst van NEC.”

4. Als Boekhoorn de aandelen van Van Delft in handen krijgt, is hij dan de baas van de club? Absoluut niet. De Nijmeegse voetbalclub kent een behoorlijk ingewikkelde structuur, vertelt Pieter Tra. Hij is voorzitter van Stak, het cluborgaan dat hangt boven de verschillende organisaties waaruit NEC Holding bestaat. Het Stak waakt onder meer over de aandelen. Die liggen deels bij een stichting, deels bij een bv genaamd Goffertspelers (een groep investeerders, onder wie Boekhoorn en Van Delft).



Tra: ,,De stichting heeft bij besluitvorming over bijvoorbeeld de overname van de club twee derde stem, de bv een derde. In de stichting zitten diverse partijen, met ook een adviesorgaan waaronder ook de amateurtak en de gemeente Nijmegen.”



De mogelijke aandelentransactie tussen Boekhoorn en Van Delft kan gaan over zeggenschap in de bv Goffertspelers. Dus zelfs als Boekhoorn daarin een meerderheid zou verkrijgen, heeft hij nog geen doorslaggevende stem binnen de club, zegt Tra. ,,Los daarvan is bij ons ook geen overname van aandelen van NEC Holding gemeld.”

5. Is een volledige overname door Boekhoorn überhaupt wel mogelijk?

Jawel, maar dan moeten wel álle lichten binnen de club op groen staan. Tra: ,,Alle betrokken partijen moeten akkoord gaan. Dat gebeurt niet zomaar.”



Eerlijk is eerlijk: als Boekhoorn écht met een allesomvattend plan en de bijbehorende miljoenen komt, zou juist hij, de trouwe suikeroom met oprechte liefde voor de club, een goede kans maken. NEC-directeur Van Schaik: ,,We houden onze oren en ogen open voor kansen die eventueel voorbij gaan komen. En mochten er mensen met serieuze interesse zijn, dan zijn we altijd bereid naar plannen te luisteren.”