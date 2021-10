NEC-iconen boycotten bezoek aan skybox: ‘NEC is een volksclub, niet alleen voor elite’

,,NEC is een volksclub, maar nu is de wedstrijd zondag voor de elite”, zegt Visser.



Daarmee reageert Visser op de ophef die is ontstaan onder de aanhang van de Nijmeegse club. NEC vult de verder lege Goffert zondag namelijk wél met sponsors in de skyboxen en de Jupiler Lounge, terwijl er geen publiek welkom is. Dat de skyboxen wel open mogen, komt doordat de gemeente het hoofdgebouw al heeft vrijgegeven.