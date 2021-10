NEC-iconen solidair met supporters, geen bezoek aan skybox: ‘NEC is een volksclub, niet alleen voor elite’

CORONA­KAART | Bedden stromen weer vol met coronapa­tiën­ten: Ziekenhuis Rivieren­land moet operaties afblazen

De drukte in ziekenhuizen in de regio door nieuwe coronapatiënten loopt in rap tempo op. Ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft deze week al extra bedden moeten vrijmaken en dat gaat wederom ten koste van operaties. ,,Wij betreuren deze situatie bijzonder”, zegt een woordvoerder.

19:14