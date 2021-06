NEC krijgt samen met KlokGroep fors langer de tijd voor ambitieus uitbreidingsplan De Goffert

Mysterieu­ze saboteur teistert kringloop­win­kel en drijft vrijwilli­gers tot wanhoop: wie verwisselt al die cd’s?

20 juni GROESBEEK - De kringloopwinkel in Groesbeek wordt geteisterd door een mysterieuze cd-verwisselaar. Wie is toch degene die er lol in schept cd’s achterstevoren in schappen te zetten, schijfjes uit hoezen te halen en zo vrijwilligers tot wanhoop drijft?