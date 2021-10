NEC-pop hangt op verschillende plekken in Nijmegen: ‘Hebben ze aandacht. Is het ze ook om te doen’

NIJMEGEN - Op verschillende plekken in Nijmegen hingen zondagochtend poppen in NEC-shirt aan een strop. Een nieuwe nachtelijke actie in aanloop naar derby NEC-Vitesse, volgende week.

Voetbalderby's worden nog wel eens voorafgegaan door ludieke acties van supporters over en weer. In Arnhem en Nijmegen hebben die deze dagen een grimmig karakter. In Arnhem werd slachtafval bij een kunstwerk gelegd, de reactie daarop maakte veel woede los: ook bij de herdenkingsplek voor de in 2015 verongelukte NEC-aanhanger Rocky in Wijchen werd slachtafval gedumpt.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn op verschillende plekken in Nijmegen poppen in NEC-shirt opgehangen. Op foto's van twitteraccount Voetbal Ultras is te zien dat er poppen hingen bij het Goffertstadion, station Nijmegen Goffert en aan Waalbrug de Oversteek. Bij die laatste hangt ook een gestolen NEC-spandoek. Ook in het Kronenburgerpark is een pop gezien.

De actie met de pop wordt vaker uit de kast gehaald: ook in 2017 hing er een pop in Nijmegen.

Jeroen Rengers van SV NEC zucht. ,,Tja, wat moet je ermee. Ze kopen een pop, trekken ’m een shirt aan en hangen ’m aan een brug. Ja, nou, leuk. Heb je je aandacht. Is het ze ook om te doen. Ik ga niet op alle pesterijtjes reageren, vandaag is het dit en morgen dat. Als het ludiek is is het leuk, als het persoonlijk wordt niet.”