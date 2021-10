NEC raakt ook niet in de war van spelen in lege Goffert en wint overtuigend van FC Groningen

NEC liet zich vorige week tegen FC Twente (1-2-zege) al niet van de wijs brengen door alle tumult buiten het veld en raakte zondag ook niet in de war van het spelen in een lege Goffert. Aangemoedigd door ongeveer duizend supporters in de omloop van het stadion dicteerde de ploeg van trainer Rogier Meijer, die vasthield aan zijn basisopstelling, tegen FC Groningen.



Het veldoverwicht leek in de eerste helft niet te resulteren in doelpunten voor NEC. De thuisclub kreeg in het eerste bedrijf aardig wat kansen, maar FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh redde knap op afstandsschoten van Souffian El Karouani en Jordy Bruijn en lag ook in de weg bij een poging van Elayis Tavsan na een fraaie solo.

Volledig scherm Fans volgen in de hoeken van het stadion de verrichtingen van NEC. © Pro Shots / Stefan Koops

Tikkie terug

Op slag van rust kwam NEC alsnog op een 1-0-voorsprong. Akman onderschepte een dramatische terugspeelbal van Mo El Hankouri, omspeelde Leeuwenburgh en tikte de bal simpel in het lege doel. Het was voor Akman zijn eerste doelpunt sinds eind augustus, toen hij de matchwinner was tegen Heracles Almelo (0-1).

Volledig scherm Ali Akman gaat op een leeg doel af en scoort 1-0. © ANP

Alleen in de openingsfase van de tweede helft had NEC het lastig. FC Groningen tapte uit een ander vaatje en kreeg al snel een grote kans op de gelijkmaker. El Hankouri had zijn fout bij de 0-1 goed kunnen maken, maar hij raakte de bal verkeerd na een teruggetrokken voorzet van Tomas Suslov.

NEC profiteerde een paar minuten later optimaal van die misser. Tavsan schoot van dichtbij binnen, na een slimme inworp van Akman en een halve redding van Leeuwenburgh op een schot van Jonathan Okita. Het was voor Tavsan alweer de derde wedstrijd op rij dat hij scoorde.

Okita

FC Groningen ging nog wel op jacht naar de aansluitingstreffer, maar creëerde behoudens een paar gevaarlijke hoekschoppen weinig. NEC hield daardoor eenvoudig stand en liep in de blessuretijd nog uit naar 3-0. Okita schoot via het been van een FC Groningen-verdediger raak na een goede actie van invaller Calvin Verdonk.

NEC stijgt door de zege op FC Groningen naar de fraaie zevende plaats in de eredivisie. De promovendus heeft na elf speelrondes al zeventien punten verzameld en daarmee al een groot gat geslagen met de concurrentie. Nummer zestien Fortuna Sittard heeft negen punten. NEC wacht volgende week weer een thuiswedstrijd zonder publiek, dan tegen sc Heerenveen.

