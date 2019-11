NEC-spandoek mag stadion niet in: woord ‘zwart’ mogelijk aanstootgevend

Dat bevestigt Jeroen Rengers, voorzitter van de supportersvereniging van NEC. Het woord ‘zwart’ zou mogelijk aanstootgevend kunnen zijn.



De tekst op het doek verwijst naar een populair clublied over NEC dat al jaren door de speakers schalt bij thuiswedstrijden in De Goffert en verwijst naar de clubkleuren rood, zwart en groen: ‘Rood is de kleur van de passie en de hartstocht; Zwart is de mysterie en de kracht van de magie; Groen is de hoop en de kleur van jong nieuw leven. En NEC heeft ze alle drie.’



Rengers: ,,Ik heb dit na de wedstrijd vernomen en begreep dat het spandoek van tevoren niet is voorgelegd aan de veiligheidscoördinator van NEC. Ik heb hier wel een duidelijke mening over, maar hebben afgesproken dat we woensdag met elkaar in gesprek gaan hierover.’’ Dat gesprek is tussen algemeen directeur Wilco van Schaik, Supportersvereniging NEC en supportersgroep Legio Noviomagum.



NEC-directeur Wilco van Schaik wil nog niet inhoudelijk reageren op het weigeren van het spandoek, hij wil eerst in gesprek met de supporters.