NEC start onderzoek onder eigen aanhang en krijgt volop antwoorden: ‘Dit zegt veel over de saamhorigheid’

NIJMEGEN - Wat moet NEC gaan doen nu voetballen in De Goffert niet meer mogelijk is? De Nijmeegse voetbalclub is een onderzoek gestart onder de eigen aanhang, om onder andere op die vraag antwoord te krijgen. Met succes, want binnen een uur reageerden al meer dan duizend mensen.

,,Dat is echt ongekend. Het zegt veel over de saamhorigheid die is ontstaan”, laat NEC-directeur Wilco van Schaik weten in een reactie.

Voor het onderzoek heeft NEC donderdagmiddag een mail gestuurd naar alle seizoenkaarthouders en leden van de businessclub. De club vraagt hen naar hun mening en om mee te denken aan een oplossing in de kwestie rondom De Goffert. Dat stadion is voor onbepaalde tijd dicht voor supporters, omdat is gebleken dat er veel mis is met de constructie. Eerder stortte een deel van het uitvak in, tijdens de derby tegen Vitesse.

‘Heel moeilijke situatie’

De club wil niet blijven spelen zonder fans in het eigen stadion, zoals nu het geval is. Tegelijkertijd is een tijdelijke verhuizing ook een dure optie. Daarom vraagt NEC naar raad bij de supporters.

Quote We kúnnen het niet iedereen naar de zin maken, dat weten we nu al Wilco van Schaik, Directeur NEC

,,Iedereen snapt dat we in een heel moeilijke situatie zitten. Oplossingen liggen niet voor de hand. We kúnnen het niet iedereen naar de zin maken, dat weten we nu al. En dat is een ontzettend groot probleem voor ons. Zeker omdat iedereen wél respect heeft voor de manier waarop we toch tot een oplossing proberen te komen”, zegt Van Schaijk.

Groot aantal reacties is ‘heel fijn’

NEC roept iedereen op de enquête voor zondagavond middernacht terug te sturen. Dat er nu al zoveel reacties zijn binnengekomen, is volgens Van Schaijk heel fijn. ,,Dit zegt veel over de saamhorigheid en de betrokkenheid. Die is enorm.”