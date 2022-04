NEC vraagt supporters hulp om financiële strop te voorkomen, aanhang kritisch: ‘Kom niet bedelen’

Op 17 oktober ging het goed mis voor NEC. De derby tegen streekrivaal Vitesse ging verloren, na afloop kwam het tot rellen én het uitvak van het Goffertstadion stortte deels in. Die klap dreunt nog steeds na. In totaal liep de eredivisionist in de weken na de derby tegen een kostenpost van 1,2 miljoen euro aan. Om te voorkomen dat suikeroom Marcel Boekhoorn opnieuw de portemonnee moet trekken, vraagt de club nu aan supporters een geldoffer.

Hand over hart

,,Die compensatie is een schadepost van 1,2 miljoen euro voor onze club”, stelt algemeen directeur Wilco van Schaik in een videoboodschap aan supporters. Hij wijst daarbij ook op de rol van Boekhoorn, die regelmatig helpt financiële gaten te dichten.



,,De vraag is: kunnen we dit ook weer aan hem vragen? We moeten het met zijn allen doen. Daarom vraag ik u om met uw hand over uw hart te strijken. Voor diegene die het kan vragen we, laat die compensatie zitten.”