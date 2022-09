Nederasselt meer betrokken bij eigen ‘run’: ‘Niet meer steeds hetzelfde rondje’

Personeels­te­kort: Millingse Albert Heijn alleen overdag open

MILLINGEN - Klanten van de Albert Heijn in Millingen moeten voortaan goed op de tijd letten. De supermarkt is vanaf 3 oktober op maandag tot en met donderdag nog maar tot 18.00 uur ’s avonds open, in plaats van tot 20.00 uur. Eigenaar Johan van den Hatert kan geen kassières meer vinden.

