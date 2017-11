Niels (12) uit Nijmegen geniet na van Songfestival: 'ontzettend blij'

VideoNIJMEGEN - Al is het gewone leven inmiddels weer begonnen, de jonge zanger Niels Schlimback (12) uit Nijmegen geniet nog volop na van afgelopen weekeinde. Samen met Max (14), Jannes (14) en Ian (13) - de andere zangers van zijn jongensgroep FOURCE - schopte hij het zondag met het nummer Love me tot de vierde plaats op het Junior Eurovisie Songfestival in de Georgische hoofdstad Tbilisi.

,,Ontzettend blij ben ik ermee. We hebben alles gegeven wat we konden. Ik keek na de finale op mijn mobiel en had maar liefst 519 berichtjes op WhatsApp’’, zegt Niels enthousiast.

Gouden greep

De NSG-leerling meldde zich begin dit jaar met een vertolking van de Justin Bieber-hit Love Yourself nog alleen aan voor de audities. Elke ronde overleefde hij en voor de halve finale hoorde hij dat hij met drie andere jongens in een groep kwam, genaamd FOURCE. De combinatie bleek een gouden greep. Zowel in de halve als nationale finale versloegen ze de rest, waardoor ze naar Georgië mochten voor de grote Europese finale.

De vakjury beoordeelde hun optreden met een negende plaats van de zestien. Bij de online stemmen van de kijker waren de jongens zelfs favoriet. Sinds 2011 eindigde de Nederlandse afvaardiging niet zo hoog. ,,Het gekke is dat we vlak voor ons optreden allemaal iets hadden met het cijfer 'vier'. We zijn natuurlijk met zijn vieren en four is een deel van onze naam. Dat we zo hoog eindigden, kwam dus niet uit het niets.’’

Supersterren

In Georgië voelden de jongens zich soms ware supersterren. ,,Naar de studio werden we bijvoorbeeld vervoerd onder begeleiding van de politie. De politie reed voor ons. Dat was echt vet.’’

Ook met de andere kandidaten was het een feest, zegt Niels. ,,Ik kon goed overweg met de deelnemers uit Macedonië, Servië, Italië en Malta. Met zijn vieren was het ook top, zoals bij het maken van de YouTube-video's over ons avontuur. Daarvoor gingen we een keer typisch Georgisch eten proeven. Echt veel was vies: de rare kaas, broden en het gekke fruit met noten erin.’’

Fans

Gillende fans voor zijn huis of herkend worden op straat heeft Niels nog niet meegemaakt. Misschien gebeurt dat nog in de toekomst: dat Niels blijft zingen, is zeker. Al is niet bekend of dat ook met Fource is. ,,We zijn er over aan het praten om door te gaan, maar niks staat nog vast. Binnenkort treden we wel weer op. Verder is er nog niks gepland.’’