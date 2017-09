Niels wint Junior Songfestival: 'Fource al beste vrienden'

Dus mocht hij tot die tijd nog tegen (bijna) niemand vertellen dat Fource de Nederlandse finale won. ,,Ik heb het goed volgehouden, maar het was soms wel lastig. Op school vragen ze toch van 'en gaan jullie winnen?'’’



Zaterdag kwam het verlossende antwoord op NPO3: 'ja'. Niels wist samen met Max uit Roosendaal, Jannes uit Berkel-Enschot en Ian uit Amsterdam de zangeressen Montana en Sezina te verslaan. Dus mogen ze eind november als Fource Nederland gaan vertegenwoordigen in Georgië. ,,We stonden in de finale en dan maak je een best grote kans. Toch blijft het spannend. Als je vervolgens hoort dat je wint, ja dat is echt super!’’