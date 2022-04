Niet meer bang dat Ooijpolder noodopvang bij hoogwater wordt

Bijzonder is dat het idee voor zo’n noodoverloopgebied in feite al in het voorjaar van 2005 werd afgeschoten. ,,We zijn blijven bestaan, omdat we steeds bleven denken: je weet maar nooit”, legt Harry Sanders uit Kekerdom uit. Hij was al die jaren voorzitter van het Hoogwaterplatform.



,,Het wantrouwen tegen de overheid was groot, omdat de bewoners vooraf helemaal niet gekend waren in het plan”, zegt Sanders. ,,In 2014 bleek dat we daar goed aan hadden gedaan, want toen was er toch weer een ambtenaar van de provincie die de noodopvang naar voren bracht. Maar ook dat kregen we van tafel.”



Dijken om grote dorpen

Dat Haagse plan voor een noodoverloop zou ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de dorpen van de Ooijpolder en de Duffelt. ,,Om de grote dorpen Millingen, Leuth en Ooij moest een hoge dijk worden gelegd”, schetst Sanders.



,,Ook zou er een dijk van Millingen naar Beek gaan lopen. De andere delen van de polder, zoals Kekerdom, Persingen en alle gebieden rond de dorpen, kwamen onder water te staan in periodes van noodoverloop. Alle bewoners moesten dan evacueren om mogelijk pas een jaar later terug te keren. De omdijkte dorpen zouden te maken krijgen met kwelwater. Wij, bewoners, hadden elke winter angst gehad: hoe hoog komt het water?”