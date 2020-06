Niet meer de deur uit voor een Big Mac: McDonalds Nijmegen gaat bezorgen

Het plan lag er al om daar dit jaar mee te beginnen, zegt Ron Evers, de ondernemer van de drie McDonald's vestigingen in Nijmegen. Maar door de coronacrisis is dat wel versneld.



De hamburgerketen begon in de zomer van 2017 met McDelivery via bezorgdienst UberEats. Dat is inmiddels uitgebreid in vele steden vanuit zestig restaurants. In Nijmegen wordt McDelivery aangeboden via de vestigingen aan de Molenstraat en Nijmegen Novium in Dukenburg.