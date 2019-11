Niet twee, maar drie verdachten Rigtergroep aangehouden voor pgb-fraude

Overleden opvarende schip Belgisch kanaal is 63-jarige man uit Leuth

10:37 De opvarende van een Nederlands binnenvaartschip die vanmorgen dood werd gevonden in een kanaal in België blijkt een 63-jarige inwoner van Leuth te zijn. Eerder werd gemeld dat er een Belgische man was overleden en de Nederlander in het ziekenhuis ligt.