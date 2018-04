Niet zwemmen? Ja, dáág. Natuurlijk wel!

video Sportevene­ment Olympic Moves trekt 2.000 scholieren uit de regio

17:00 NIJMEGEN - Lekker samen sporten met het Olympisch motto 'meedoen is belangrijker dan winnen', dat is het doel van Olympic Moves. Zo'n 2.000 leerlingen van 50 middelbare scholen uit de verre omtrek doen vandaag mee aan de regiofinales in en rond Nijmegen.