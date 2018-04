Nieuw concept Jumbo in voormalige Nijmeegse V&D

NIJMEGEN - Nijmegen krijgt een Jumbo City in het voormalige V&D-pand aan de Burchtstraat. Het nieuwe winkelconcept is een combinatie van een supermarkt en een gemakswinkel. De verse producten komen van restaurant La Place. Naar verwachting gaat de Nijmeegse Jumbo City na de zomer open.

Op de gevel wordt groot gemeld dat er gebouwd wordt aan een Jumbo City en La Place. Als deze nieuwe winkel opent, is de leegte die warenhuis V&D achterliet weer gevuld.

In het andere deel van het pand is in maart de woonwinkel All About Living getrokken nadat Topshelf er eerder mislukte.

Jumbo City is een nieuw soort winkel van het Brabantse supermarktconcern. Er zijn er al in Groningen, Eindhoven, Den Bosch en Amsterdam. Het zijn echte stadswinkels, gericht op bezoekers en bewoners van een binnenstad. Het is een buurtsuper maar er zijn ook veel verse kant en klaar-producten.

Maaltijden

Klanten kunnen er in de ochtend terecht voor een ontbijt, in de middag voor lunchproducten zoals belegde broodjes. Later op de dag liggen er avondmaaltijden waaronder pizza’s en sushi. Daarnaast zijn er de worstenbroodjes, appelbollen en yoghurt van de tap uit de keuken en bakkerij van La Place.

Het is een ander soort winkel dan AH To Go, de 'Stationsappie' die vooral gericht is op kleine, snelle boodschappen. Jumbo City is groter, je kunt er ook echt dagelijkse boodschappen doen.

Trends