Nieuw festival op Koningsdag: Kings & Queens Festival op het Nyma-terrein

Het is een tweede grote muziekevenement in Nijmegen op Koningsdag. In het Hunnerpark is al jaren Oranjepop waarbij Doornroosje voor de programmering zorgt. Dit festival bedient vooral de liefhebbers van pop en rock. De organisatoren van Kings & Queens Festival richten zich met urban muziekstijlen op een ander publiek. Optredens zijn er van onder anderen Bokoesam, FS Green, Be Charm’d, DJ Prime en de soundsystems van Froday & Huisfissa.

Stek

Het is het eerste grote festival van Strandbar Stek dat is neergestreken op Nyma-terrein op het plein aan de Waal. Nyma is de nieuwe hotspot van Nijmegen op een voormalig industrieterrein, en geldt als de opvolger van het Honigcomplex.



De organisatoren zijn van plan het festival jaarlijks te laten terugkeren. Er is volop belangstelling voor. De earlybirdtickets in de voorverkoop (25,79 euro) waren in no-time uitverkocht, de reguliere kaartjes (29,29 euro) zijn nog volop verkrijgbaar.