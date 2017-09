Nieuw onderzoek naar overlast illegale Action

De gemeente wil het bestemmingsplan aanpassen en is nog aan de slag met de bezwaren hiertegen. De bewoners van de 23 koopappartementen boven de winkel klagen over geluidsoverlast van vrachtwagens die 's ochtends vroeg de Action bevoorraden. Ook is er veel meer verkeer voor hun deur en het is een komen en gaan van klanten.

Metingen

Het kan nog wel even duren voordat het onderzoek klaar is, aldus de woordvoerster.

Het vertrek van de Action is niet de inzet van de bewoners, lieten ze eerder weten. 'We hebben geen belang bij leegstand van de winkel, we willen dat er een einde komt aan de overlast', aldus een woordvoerder van de bewoners. Voor de komst van Action in 2013, was Wals Wonen in het grote winkelpand gevestigd, een rustige meubelzaak.