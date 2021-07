Nieuw toilet bij Spiegelwaal al voor tweede keer vernield: ‘We durven het voorlopig niet open te doen’

Ondanks peperdure operatie tóch weer blauwalg in zwemwater van Wylerberg­meer in Beek

15:01 BEEK - Een half miljoen euro kostte in 2019 een grote operatie om de hardnekkige blauwalg in het Wylerbergmeer de genadeklap te geven. Het lijkt weggegooid geld: de zomer is amper begonnen, of de jeukbacterie steekt de kop weer op.