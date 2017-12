Nieuwe dienstregeling Nijmeegse bussen: dit zijn de belangrijkste veranderingen

Kerstboom met statiegeld te huur: binnen twee uur 25 weg

20:36 NIJMEGEN - Bij eetcafé Tati in Nijmegen-oost is het sinds vandaag mogelijk een kerstboom te adopteren. Eigenaresse Janine Kuiper: ,,We doen al een aantal jaar mee met dit initiatief. Het past mooi in onze duurzaamheids-overtuiging.’’