Nieuwe kerstmarkt in Nijmegen & Coca Cola Truck in Arnhem: hier kom je dit weekend in de feeststemming

Nog even en de gourmetstellen, foute kerstsokken en chique kleding mogen weer uit de kast. Voor wie niet kan wachten tot 25 december en nu al zin heeft in glühwein, lampjes en kraampjes vol ornamenten zijn er echter genoeg opties in de regio. Trek je warme trui aan en snel je naar een van deze kerstmarkten.

1. Christmas Express, Coca Cola Truck & Grootste Kerstmarkt van het Oosten - Arnhem

Nee, het is niet de The Polar Express, maar wel het beste alternatief in de regio. Op 17 en 18 december kun je in de stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij stappen voor een ritje van Arnhem naar Ede. Na een korte stop rijdt de trein weer terug.

Geen zin om in de trein te zitten? Bewaar je kerstkriebels dan even tot 18 december. Dan strijkt de Grootste Kerstmarkt van het Oosten neer in Arnhem. Vanaf 12:00 uur kun je terecht bij meer dan 200 kerstkramen, de Coca Cola Christmas Truck bezoeken en op de foto met de Kerstman.

2. Levende kerstboom en slenteren langs kraampjes - Doesburg

De kerstmarkt in de Kerkstraat, Ooipoortstraat en Meipoortstraat in Doesburg is een begrip in de regio. Dit jaar is de opzet wat kleinschaliger door een gebrek aan vrijwilligers: geen circa honderd kramen maar vijftig. Hier kunnen shoppers op 17 december terecht voor kerststukjes, kleding, kaarsen en cadeauartikelen. Ook wordt er een kerstspel gespeeld en is er een levende kerstboom die cadeautjes uitdeelt aan kinderen.

3. Ritje met de arrenslee & kerstkoren - Tiel

De binnenstad van Tiel staat op 18 december in het teken van kerst. Met verschillende kerstbomen, kerstkoren, een wensboom en meer dan 50 kramen kan er naar hartenlust rondgekeken en gewinkeld worden. 's Middags kunnen bezoekers een ritje maken in de arrenslee. Voor de koukleumen is er een vuurtje om op te warmen met chocolademelk en een geroosterde marshmallow.

4. Nieuwe kerstmarkt in de binnenstad - Nijmegen

Nijmegenaren die gek zijn op de feestdagen zitten dit jaar gebakken dankzij de nieuwe kerstmarkt op Plein 1944. Vanaf morgen openen de kraampjes de luiken. Tot 26 december zijn de iedere dag van 14:00 uur tot 18:00 uur geopend, met uitzondering van Eerste Kerstdag. Bij de verschillende kraampjes kun je eten en drinken uit een bepaald land bestellen. Denk aan Syrische koekjes met dadel, het Italiaanse kerstbrood Panettone en natuurlijk oliebollen.

Buikje rond? Maak dan een kerstselfie bij de speciaal ingerichte stal. Kinderen kunnen bovendien een ritje maken in een treintje. Dit voertuig rijdt hen kosteloos rond over de kerstmarkt.

