Nieuwe namen Down the Rabbit Hole: Sam Fender en Hot Chip naar Ewijk

St. Jacobslaan vier dagen dicht, de AH XL aan dezelfde straat bijna vier weken gesloten

10:31 NIJMEGEN - De St. Jacobslaan in Nijmegen, een drukke doorgaande weg, is volgende week vier dagen dicht. Of dat te maken heeft met de ingrijpende verbouwing van AH Xl aan diezelfde weg, is niet duidelijk. De bijzonder druk bezochte super gaat vanaf zaterdagmiddag bijna vier weken dicht.