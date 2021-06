Nieuwe skyline Nijmegen: windmolens worden hoger dan de schoorsteen van Engie

Een moestuin in Bottendaal: in het hart van de stad middenin de natuur

20 juni NIJMEGEN - Het voorjaar was koud en nat en de natuur kwam moeizaam en in slow motion op gang. Maar de eerste bloesems zijn inmiddels uitgebloeid en de tuinen van Nijmegen staan er door de overdadige regenval van de laatste tijd weelderig bij. Vereniging Groei en Bloei (sinds 1876!) selecteerde een aantal paradijsjes. Liefhebbers konden dit weekend struinen door 6 tuinen in Nijmegen en 24 tuinen in de omgeving, van Groesbeek tot Dreumel. De variatie bleek enorm: watertuinen, cottagetuinen, theetuinen en beeldentuinen: alles kwam voorbij. Trotse eigenaren gaven graag uitleg over aanleg en onderhoud.