Nieuwe, tweede entree voor station Nijmegen Centraal

Met dit weer op de camping? 'Heel gezellig!'

7:00 GROESBEEK - Knus in de camper met de kachel aan of back to basics in een tent: toeristen in de regio weten de campings ondanks de regen best te vinden. Ze maken het zich behaaglijk. De regen tikt op het dak, óf loopt weg via een gegraven geultje.