Nieuwe uitbater in leegstaand restaurant aan Waalkade

update Duo pleegt overval met geweld op woning in Nijmegen

23:21 NIJMEGEN - Vanavond kort na 20.30 uur is een overval gepleegd op een huis aan de Muntmeesterlaan in Nijmegen, nabij het Goffertpark. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt en of er iemand gewond is geraakt.