Nijmeegs bedrijf veilt alles wat los en vast zit voor Serious Request

Achter het kantoor zijn grote opslagruimtes, die vol staan met schilderijen. Dat is omdat de verkoop van schilderijen van het Drents museum gaande is, legt Brinkmann uit. Zijn bedrijf houdt zich natuurlijk met meer bezig dan alleen de bekendste veiling van Nederland. De rest van het jaar heeft Veilet drie bezigheden: besloten veilingen, kunst en goede doelen.



eBay

Veilet verkoopt sinds tien jaar voor derden spullen via internet. Zijn eerste opdracht was Drie Dwaze Dagen van De Bijenkorf in opdracht van veilingsite eBay.



Brinkmann: ,,Nadat we de Drie Dwaze Dagen hadden gedaan, wilde eBay met 3FM aan de slag en vroeg ons te helpen bij het logistieke verhaal. Zodoende. In 2007 deden we dit voor het eerst en het contract is daarna steeds verlengd. Alleen werken we niet meer via eBay, maar sinds 2012 met software die we zelf hebben laten ontwikkelen.’’