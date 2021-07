Nijmeegs café Wunderkammer dicht: te veel personeel weggevallen door corona

Voorlopig blijft het populaire café aan de Houtstraat in Nijmegen dicht. ,,Niet iedereen is ziek, ongeveer een derde van mijn medewerkers. Maar het zijn wel de mensen die de meeste uren werken”, zegt de cafébaas. ,,En dan kun je wel tijdelijke krachten inhuren. Maar die moeten weer ingewerkt worden door de vaste mensen en die zijn er niet.”

Bierkaart

Wunderkammer is een café met een uitgebreide en bijzondere bierkaart. Het personeel is geschoold om de klanten hierover advies te geven. Van der Veen zegt dat hij, in tegenstelling tot veel andere cafés, geen last heeft gehad van gebrek aan personeel.

,,Tot nu toe ging het heel goed, iedereen is ook gebleven.” Wunderkammer is in normale tijden open van 11.00 tot 03.00 uur. Overdag komen mensen voor een lunch of borrel met hapjes.

’s Avonds is het een café. Er werd de afgelopen weken niet gewerkt met toegangstesten, maar met vaste zitplaatsen.

Veiligheid

De eigenaar van Wunderkammer zegt dat hij het café ook gesloten heeft voor de veiligheid. ,,Ik wil niet dat mijn medewerkers of gasten besmet raken. Op dit moment lopen de besmettingscijfers in Nijmegen angstaanjagend hard op. Steeds meer mensen blijken besmet te zijn of moeten in quarantaine. Dichtgaan leek me voor iedereen het beste. Het is nu wachten op betere tijden.”

Zodra er mogelijkheden zijn, gaat het café weer open. Van der Veen: ,,Het kan zijn dat we in het begin de cafétijden wat aanpassen. We kijken wat kan. Hoe dan ook, voorlopig moeten we sluiten om middernacht.”