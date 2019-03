Nijmeegs filmfestival Go Short laat ook de beste VR en videoclips zien

NIJMEGEN - Go Short , het internationale festival voor korte film in Nijmegen, heeft de competitie uitgebreid met nieuwe genres. Dit jaar strijden ook 360° VR-films en videoclips om prijzen in een eigen programma. ,,Omdat het artistiek volwaardige filmvormen zijn’’, zegt woordvoerster Wieneke van Koppen.

Daarnaast dingen weer 99 films uit 28 landen mee voor de Go Short Awards. Er is een Nederlandse competitie, een Europese competitie en een studentencompetitie. Ook worden er publieksprijzen uitgereikt. Go Short 2019 is van 3 tot en met 7 april in en rond filmhuis Lux.

Toonaangevend

Het Nijmeegse filmfestival is hét platform voor de korte film en filmtalent in Nederland en is bovendien toonaangevend op Europees niveau. Go Short is de officiële toegangsweg om te kunnen deelnemen aan filmcompetities als de Oscars, de Britse BAFTA’s en de European Film Awards.

Ook Go Short past een stevige selectie toe. Van de meer dan 2300 inzendingen zijn er 300 gekozen. Het festival biedt een podium voor jonge en talentvolle filmmakers. Ze kunnen elkaar treffen en hun films laten zien aan een groot publiek. Daarnaast doen er tal van gevestigde filmmakers aan mee. Het festival trekt zo’n 19.000 filmliefhebbers, die komen voor de grote verscheidenheid en vernieuwende films.

Experimenteren

De korte film is bij uitstek een genre dat zich leent om te experimenteren met nieuwe technieken zoals VR (virtual reality). ,,Het is een vertelvorm die niet onderdoet voor traditionele film", zegt Wieneke van Koppen. Go Short heeft daarom voor dit genre een nieuwe competitie. De inzendingen zijn gevarieerd, van animatie tot documentaire.

Het festivals besteedt ook extra aandacht aan videoclips. Wieneke van Koppen: ,,Ze zijn meer visueel dan ooit, er zitten cinematografische hoogstandjes tussen. Daarom bieden we overzicht van de beste, artistieke muziekvideo’s.”

Nieuwe makers

Aan de Europese competitie doen 59 films mee met uiteenlopende thema's. Van een individuele zoektocht naar identiteit tot een portret van het huidige Frankrijk in staat van paraatheid. Wereldpremières van talentvolle, nieuwe makers, maar ook films die prijzen wonnen op toonaangevende festivals zoals Cannes en Venetië behoren tot de selectie, zoals Hector Malot: The Last Day of the Year van de Griekse Jacqueline Lentzou. Zij is dit jaar tevens hoofdgast van het festival.