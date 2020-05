Nijmeegs noodpakket van 10 miljoen euro: uitstel huur NEC en andere sportclubs, steun horeca en cultuur

Inwoner Berg en Dal overleden aan corona, vier nieuwe ziekenhuis­op­na­mes in regio

14:36 NIJMEGEN/ ARNHEM - Een inwoner van de gemeente Berg en Dal is overleden aan het coronavirus. Het is het enige sterfgeval in de regio dat de afgelopen 24 uur is gerapporteerd aan het RIVM. Gisteren werden drie overledenen gemeld.