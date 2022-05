Nijmeegs ontruimbedrijf MARO vertrekt naar Malden: ‘We zitten hier gedoogd en dat knaagt gewoon’

Natuurlijk, er zijn meer kringloopwinkels die veel van hun verkoopwaar hebben uit woningen van mensen die zijn overleden. Maar geen zaak in de regio die er zó in gespecialiseerd is als zijn MARO, weet Maldenaar Wim Jacobs zeker. Wel driekwart van de spullen, en in elk geval de beste, komen uit de inboedel van woningen die zijn medewerkers in opdracht van de familie helemaal ontruimen.