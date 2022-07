Nijmeegs sportpark dat met een knal opende al na jaar verdwenen door drugsgebruik en vernielingen

Bezorg­dienst Flink moet weg uit hartje Nijmegen, maar geeft niet op: rechter moet een oordeel vellen

Flitsbezorgdienst Flink moet per 4 augustus zijn vestiging in een winkelpand in de Nijmeegse binnenstad opdoeken, vindt de gemeente Nijmegen. Want een flitsbezorgdienst is geen detailhandel. Maar het bedrijf denkt daar heel anders over. De rechter moet nu een oordeel vellen over deze ‘dark store’.

26 juli