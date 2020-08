Nijmeegs Tweede Kamerlid pleit ook voor snelle verfbeurt Waalbrug, minister houdt poot stijf

Project 'Ontmoetrou­te' van start in Mook en Middelaar, als wapen tegen isolement ouderen

25 augustus Het project 'Ontmoetroute' moet ouderen in de gemeente Mook en Middelaar stimuleren om te wandelen. Dat is niet alleen gezond, ze ontmoeten er ook anderen door, waardoor eenzaamheid tegengegaan of voorkomen wordt.