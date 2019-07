Nijmeegs waterflesje in top 100 innovatieve bedrijven

Sinds april is het te koop. Het flesje is ‘Design van suikerriet’, meldt de Kamer van Koophandel die de jaarlijkse Innovatie Top 100 samenstelt.



Want het fraaie flesje is gemaakt van bioplastic: suikerriet is de grondstof in plaats van ruwe olie. ‘Damn good plastic bottle’, staat op het etiket.



De jonge ondernemer Perkic is gegrepen door thema's als duurzaamheid en groen. Hij is een man met een missie: hij wil de overgang van olieplastics naar natuurlijke plastics versnellen. De Nijmegenaar vond investeerders en een fabriek om het flesje te maken.



Een flesje, in de kleuren zwart en wit, waarover is nagedacht: je kunt er twee bekers van maken, bijvoorbeeld. En de twee helften kun je in elkaar schuiven, wat 40 procent ruimte in je tas bespaart. Ook bijzonder: laat BE O voor iedere verkochte flesjes een boom planten door hun partner Trees for the Future. Het Nijmeegse waterflesje kost 14,95 euro.



Op 25 september maakt de jury bekend op welke plaats van de Top 100 het Nijmeegse flesje staat.