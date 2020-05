Nijmeegse Alissa ruilt na vier jaar voetballen de Trekvogels in voor haar droomclub Feyenoord

Voormalige vuilnis­belt De Zandberg in Mook wordt zonneveld

7:02 MOOK - Voormalige vuilstortplaats De Zandberg aan de Groesbeekseweg in Mook wordt een zonneveld. De belt is in de loop der jaren veranderd in een natuurlijke plek waar schapen grazen en waar gewandeld kan worden. Dat blijft in de toekomst mogelijk.