Nijmeegse astronoom krijgt prijs voor zendingswerk sterrenkunde

Een silent talkshow met Sinan Can en Geert Willems op het terras van LUX, tijdens de Vierdaagse

NIJMEGEN - Documentairemaker Sinan Can en verslaggever Geert Willems van De Gelderlander ontvangen tijdens de Vierdaagsefeesten bekende Nederlanders die de stad Nijmegen als basis hebben in een nieuwe talkshow: Via 44. Op het terras van debatcentrum LUX aan de Mariënburg zijn drie afleveringen gepland, met telkens één hoofdgast. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt.

28 mei