Nijmeegse band scoort dankzij hitserie Peaky Blinders

De bandleden van Foxlane, alle vier fan van de serie over een Britse criminele bende, namen er eind vorig jaar een nummer over op. De ode aan de serie, getiteld Birmingham, belandde in een Peaky Blinders-afspeellijst van de populaire online muziekstreamingdienst Spotify.

Het gevolg: veel internationale aandacht en nieuwe fans uit binnen- en buitenland. Het nummer is al meer dan 320.000 keer gedownload en heeft zo'n 2.500 luisteraars per dag. ,,Het is gigantisch. De berichten komen overal vandaan. Luisteraars mailen ons en zeggen via Facebook dat ze het nummer luisteren en fan geworden zijn. Laatst hadden we nog een fan uit Chili. Die vroeg of we daar niet eens op kunnen treden. Geweldig, toch?’’, zegt gitarist en keyboardspeler Christiaan Végh.

Drukker dan ooit

Ook in eigen land groeit het succes van de indieband. Bij optredens is het drukker dan ooit en de boekingen nemen toe. ,,Eerst adverteerden we vooral zelf om ergens te mogen optreden. We zijn immers een studentenband, doen het naast onze studies. Maar de laatste tijd zijn we wel zes keer gevraagd. Zo mochten we ook optreden op festivals in Wageningen en Oss.’’

Beroemde bands

Om het nummer in een Peaky Blinders-lijst te krijgen, mailden de bandleden rond naar beheerders daarvan. Het nummer werd opgepikt door de populairste lijst, met ruim 145.000 volgers. Foxlane staat daarin vrij bovenaan, tussen beroemde muzikanten en bands als Nick Cave, The Black Keys, Radiohead en Arctic Monkeys.



In het buitenland is de band nog niet geboekt. Dat is ook niet het doel, zegt Végh. ,,Het zou duur zijn om daar dan te komen. Fans vragen het wel, hoor. Een tijd terug hadden we weer fans uit Italië en Griekenland die ons uitnodigden.’’

