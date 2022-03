Nijmeegse barber Yino helpt straatarme jongeren in Colombia aan een toekomst

NIJMEGEN - De Nijmeegse Yino Diaz (32) en Ethem Öztürk (28) zijn een kappersopleiding begonnen voor jongeren uit sloppenwijken in Medellín. Het is het zoveelste project van Niños del Futuro, de stichting die straatarme jongeren in Colombia aan een toekomst helpt.

Het was een hele omzwaai die Diaz twee jaar terug maakte: hij ruilde Nijmegen in voor Medellín. In de Colombiaanse stad richtte hij Niños del Futuro op, een stichting waarmee hij kinderen uit achterstandswijken helpt. Het begon met verschillende activiteiten: van het knippen en ontluizen van kinderen tot het uitdelen van kleding en speelgoed. Inmiddels is er een eigen buurtcentrum waar Engelse les, dansles, voetbaltraining én psychologische hulp geboden wordt.

Sinds kort is er ook een kappershoek in het buurtcentrum. Die is er gekomen met hulp van kapper Ethem Öztürk van Barbershop Estria uit het Willemskwartier, beter bekend als ‘Etje de Barber’. Het kappershoekje is bedoeld om kinderen uit de buurt te knippen en tegelijkertijd jongeren op te leiden tot barber. Voor de onthulling is Öztürk speciaal naar Colombia gevlogen.

,,Het is echt een gekkenhuis hier’’, vertelt hij met een lach op zijn gezicht. ,,Ik heb me de laatste jaren vanuit Nederland beziggehouden met de stichting, en het is fantastisch alles nu met eigen ogen te zien. Kinderen herkennen mijn naam en komen spontaan tegen me praten. Zelfs als ik zeg dat ik geen Spaans spreek, gaan ze door.’’

,,Het idee is dat we zeven jongeren opleiden tot barber’’, gaat Öztürk verder. ,,Ze komen eenmaal per week langs om te leren van professionele kappers, die wij inhuren met geld vanuit Nederland. De bedoeling is dat ze over een half jaar zelf aan de slag kunnen.’’

Dat gaat niet vanzelf, de jongeren moeten meer leren dan alleen het kappersvak, vertelt Diaz. ,,Denk aan sociale vaardigheden, die voor jou en mij heel normaal zijn. Deze jongeren zijn nooit naar school gegaan, een deel kan niet eens lezen en schrijven. Basale dingen als het contact met klanten, op tijd komen en afspraken nakomen hebben ze nooit geleerd.’’

Het idee voor het project ontstond uit eerdere ervaringen. Diaz: ,,We hebben een jongen uit de wijk hier vaker ingehuurd om kinderen te knippen. Hij heeft daar veel aan gehad en kon daardoor uiteindelijk een eigen ruimte huren om te knippen. Nu werken er zelfs mensen voor hem. We hopen dat we deze nieuwe jongens eenzelfde kans kunnen bieden.’’

De opleiding wordt, net als alle andere projecten van Niños del Futuro, betaald met geld vanuit Nederland. De stichting is te volgen op Instagram: @Ninos.Del.Futuro.