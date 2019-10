Nijmeegse Benjamin (8) bedenkt tegel die oproept naar eenzame ouderen te zwaaien

Het idee: schilder een zwaaiende hand op een stoeptegel voor een huis van eenzame bejaarde. Iedere voorbijganger die de beschilderde stoepsteen voortaan ziet liggen weet dan direct: hier woont iemand waar wel even naar gezwaaid mag worden. Benjamin: ,,Zo ontstaat contact. Want zo’n oudere denkt dan, yes, ik word ook een keer gezien!”



Benjamin, gekleed in chic colbert met heuse vlinderstrik (,,Speciaal hiervoor gekregen van mijn oma"), vertelt dat hij dankzij een uitzending van het Jeugdjournaal op het idee kwam voor zwaaistenen. ,,In Zwolle hebben ze die stenen al. Ik dacht meteen: dat moeten we hier in Nijmegen ook gaan doen.”