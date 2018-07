Nijmeegse brouwerij De Hemel brouwt biertje van Nijmeegs hemelwater

Donderdag is het eerste biervaatje Parapluvius feestelijk aangeslagen. Het blonde tarwebier (5,5 procent alcohol) moet de drinker op een ontspannen manier aan het denken zetten: regenwater verdwijnt voor het grootste deel in het riool. Dat is behalve belastend voor het rioolstelsel ook zonde, vinden de initiatiefnemers Green Capital Challenges, Rainbeer en brouwerij De Hemel. Een aantal cafés in de stad heeft het hemelwaterbiertje op de tap. Ook bij de Nijmeegse slijter is het biertje te koop.