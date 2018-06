Nijmeegse cafés huren gangmakers in om andere klanten te lokken

Wijnverko­per Marcel Arentz wil nu ook een wijnbar

9:13 NIJMEGEN - Wijnhandelaar Marcel Arentz die met zijn winkel aan de Hertogstraat in hartje stad zit, wil een wijnbar beginnen. Dat moet een apart horecabedrijf worden in het pand pal naast zijn winkel. ,,Een wijnbar waar je kunt kiezen uit vier- vijfhonderd wijnen, een wijnkaart zo dik als een telefoonboek. Met kleine hapjes: een kaasplank, charcuterie en brood. Goed spul.''