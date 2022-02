Nijmeegse canon wordt herzien: ‘Elk tijdperk stelt zijn eigen vragen’

Nijmegen is dé Europese stad voor de jonge toerist en verslaat Berlijn en Londen: hoe kan dat?

NIJMEGEN - Vergeet Berlijn, Milaan, Londen of Amsterdam. De beste bestemming in Europa voor jongeren is Nijmegen. Pardon? Ja, Nijmegen! De Waalstad verslaat in een Europese verkiezing negentien plekken in Europa, waaronder veel grote wereldsteden. Maar wat zegt dat eigenlijk?

12 februari