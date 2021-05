Nijmeegse docent slaakt hartenkreet over volledig open scholen: ‘Nu ben ik bang’

Zes vragen over Anderhalf uur in de rij bij NEC; wat kost een seizoen­kaart eigenlijk en raken ze een keer op?

27 mei NIJMEGEN - Ze staan in de regen, ze staan in de zon maar bovenal staan ze in de rij: nu NEC weer eredivisie speelt, willen veel voetballiefhebbers een seizoenkaart voor een plekje in de Goffert. De teller loopt al op richting de vijfduizend. Is dat veel?