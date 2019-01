Afvalwij­zer niet meer in de bus: ‘Ik heb de gft-ophaaldag al gemist’

10:46 NIJMEGEN - Dat is even wennen, dit jaar geen nieuwe papieren afvalwijzer meer in de brievenbus. De gemeente Nijmegen besloot ermee te stoppen omdat de informatie ook op internet staat. Maar de eerste klacht is al binnen, van een oudere Nijmegenaar, die het opneemt voor de ouderen.